Украинские акробаты дважды за день оказались в шаге от медали на Европейских играх

За чертой призеров осталась женская сборная Украины в комнадных соревнованиях и дуэт в миксте, сообщает официальный сайт соревнований.

В женских командных соревнованиях украинское трио Надежда Котляр, Диана Панчук и Анна Патченко получили итоговую оценку от судей 82,340 балла, отстав от занявших призовое 3-е место спортсменок сборной Беларуси лишь на 2,270 балла. Чемпионками в этом виде программы стали акробаты из Бельгии, на втором месте - команда России.

В свою очередь, в миксте дуэт Елизавета Василига и Александр Шпынь за свое выступление получили от судей итоговую оценку 82,950 балла, отстав от 3-го места на 3,210 балла. Победителями в этом виде программы стали Марина Чернова и Георгий Патарайя из России - 89,310 балла. На втором месте дуэт из Бельгии, на третьем - спортсмены Великобритании.