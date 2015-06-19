Гимнастка Ризатдинова заняла 4-е место в многоборье на Европейских играх

Украинская спортсменка получила за исполнение 4-х упражнений итоговую сумму баллов 72,750, сообщает официальный сайт соревнований.

Из четырех видов у Ризатдиновой наиболее удачным оказалось упражнение с обручем, которое судьи оценили в 18,300 балла. За упражнение с лентой она получила 18,250, с булавами- 18,150, с мячом - 18,050.

До 3-го места и завоевания награды украинке не хватило всего 0,350 балла.

Чемпионкой в этом виде программы стала спортсменка из России Яна Кудрявцева, набравшая 76,100 балла, на 2-м месте также представительница России Маргарита Мамун - 75,650, на третьем - Мелитина Станюта из Беларуси - 73,100.

Еще одна украинка Элеонора Романова заняла итоговое 16-е место - 66,250 балла.