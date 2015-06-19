Украинка Калныш не смогла завоевать медаль в стрельбе на Европейских играх

Украинка показала результат 397,2 балла, сообщает официальный сайт соревнований.

Наша спортсменка неудачно выполнила две попытки в стрельбе с колена, показав результат меньше 50 баллов (48.6 и 47.6) и один раз - стреляя сбоку (49,3). Кроме того, она дважды не дотянула до 50 баллов в стрельбе стоя.

В то же время, лидеры соревнований практически не позволяли себе подобных промахов. Чемпионом в этом виде программы стала Петра Зубласинг из Италии, установившая новый мировой рекорд - 464,7 балла. Второе место - у Лауренц Бризе (Франция) - 454,6, третье - у Оливии Хоффман из Австрии - 443,2.