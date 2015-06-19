Украинка Калныш не смогла завоевать медаль в стрельбе на Европейских играх
12:29, 19 июня 2015Спорт
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В Баку завершился финал в стрельбе из малокалиберной винтовки с дистанции 50 м. в рамках Европейских игр, где украинка Наталья Калныш заняла последнее 8-е место.
Чемпионкой Игр и новым рекордсменом мира стала итальянка Петра Зубласинг / oasport.it
Украинка показала результат 397,2 балла, сообщает официальный сайт соревнований.
Наша спортсменка неудачно выполнила две попытки в стрельбе с колена, показав результат меньше 50 баллов (48.6 и 47.6) и один раз - стреляя сбоку (49,3). Кроме того, она дважды не дотянула до 50 баллов в стрельбе стоя.
В то же время, лидеры соревнований практически не позволяли себе подобных промахов. Чемпионом в этом виде программы стала Петра Зубласинг из Италии, установившая новый мировой рекорд - 464,7 балла. Второе место - у Лауренц Бризе (Франция) - 454,6, третье - у Оливии Хоффман из Австрии - 443,2.
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