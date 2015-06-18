Сборная Украины вернулась в Топ-10 медального зачета Европейских игр

В Баку завершился шестой соревновательный день Европейских игр, по итогам которого сборная Украины вернулась в десятку сильнейших команд турнира - 9-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

На счету команды 18 наград - 3 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

В течении дня украинцы выиграла две золотые награды - в мужском командном соревновании по стрельбе из лука (Виктор Рубан, Маркиян Ивашко и Георгий Иваницкий) и в многоборье по гимнастике (Олег Верняев).

Лидером медального зачета является сборная России, на счету которой 40 наград - 22-9-9. На втором месте идет сборная Азербайджана - 12-5-12 (29), на третьем - Венгрии - 7-1-5 (13).

Также в десятку сильнейших входят команды Беларуси, Германии, Турции, Сербии, Великобритании и Испании.

Всего на данный момент медали Игр завоевали представители 37 стран.