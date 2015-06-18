Украинка Таценко вошла в семерку лучших в прыжках в воду на Европейских играх

В Баку завершились соревнования в женских прыжках в воду с 10-метрового трамплина в рамках Европейских игр, где украинка Влада Таценко заняла 7-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка получила за четыре прыжка суммарную оценку 343,15 балла.

Победу в соревнованиях и титул чемпионки Евроигр завоевала Лоис Тоулсон из Великобритании - 456,7 балла. Серебро у Анны Чинышевой из России - 429,15, бронза - у Елены Вассен из Германии - 410.40.

Ранее сегодня состоялся мужской финал в прыжках с метрового трамплина, где победу праздновал Никита Шлехтер из России - 543,80 балла. Серебро на счету Ильи Молчанова (Россия) - 512,20, бронза - у Джеймса Хитли из Великобритании - 483.40.

Украинцы в этом виде программы участия не принимали.