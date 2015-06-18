Украинский гимнаст Верняев стал чемпионом Европейских игр в многоборье

Наш спортсмен набрал за шесть упражнений итоговую сумму баллов 90,332, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинец уверенно прошел всю турнирную дистанцию не допустив грубых ошибок и ни разу не получив оценку меньше 14,500 балла. Особенно ему удались упражнение на коне (15,900) и опорный прыжок (15,300). В остальных видах он получил чуть менее 15 баллов.

В итоговой таблице украинец опередил экс-партнера по команде, ныне представляющего Азербайджан Олега Степко (89,065). Тройку призеров замкнул Никита Игнатьев из России - 87.365.

Таким образом, к титулам чемпиона мира и Европы Верянев добавил еще и награду высшей пробы Европейских игр.

В женском турнире сильнейшей оказалась Алия Мустафина из России, опередившая швейцарку Джулию Штейнгрубер и Лики Уэверс из Нидерландов.

Украинка Ангелина Кислая финишировала на 14-м месте.

Таким образом, на данный момент на счету сборной Украины 18 медалей - 3 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых.