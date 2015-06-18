Украинский борец Шуптар завоевал бронзу Европейских игр

В "малом" финале он победил болгарина Радослава Великова, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинец к концу первого периода пошел в атаку и сумел провести прием, оцененный судьями в 2 балла. Затем он получил еще балл за активность - 3:0. Во второй 3-минутке Шуптар имел полное преимущество над соперником, провел ряд приемов, оцененных в 8 баллов, и довел счет до 11:0. В итоге судья досрочно остановил схватку из-за явного преимущества украинца. Общий счет матча - 4:0.

Вторым бронзовым призером в этом виде программы стал Хаджи Алиев из Азербайджана.

Чемпионом Европейских игр стал Александр Богомоев из РФ, который в финале был сильнее Беки Лимтадзе (Грузия) - 3:1.