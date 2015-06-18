Сборная Словакии по стрельбе стала чемпионом Европейских игр в трапе

В финале словаки оказались точнее сборной России, сообщает официальный сайт соревнований.

Словацкий дуэт выступал в составе Эрик Варга - Зузана Рехак Штефечекова.

В решающем раунде соревнований словаки оказались гораздо метче российского дуэта Алексей Алипов - Елена Ткач, выиграв с разницей в 6 баллов, 27:21.

В матче за 3-е место Сан-Марино - Испания был зафиксирован равный счет (27:27), но, по дополнительным показателям победу одержали стрелки из Сан-Марино.

Сборная Украины в этом виде программы участия не принимала.