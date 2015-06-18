Сборная Словакии по стрельбе стала чемпионом Европейских игр в трапе
16:08, 18 июня 2015Спорт
126
В Баку завершились соревнования по стрельбе в командном трапе (траншейном стенде) в рамках Европейских игр, где победителем стала команда Словакии.
info.sk
В финале словаки оказались точнее сборной России, сообщает официальный сайт соревнований.
Словацкий дуэт выступал в составе Эрик Варга - Зузана Рехак Штефечекова.
В решающем раунде соревнований словаки оказались гораздо метче российского дуэта Алексей Алипов - Елена Ткач, выиграв с разницей в 6 баллов, 27:21.
В матче за 3-е место Сан-Марино - Испания был зафиксирован равный счет (27:27), но, по дополнительным показателям победу одержали стрелки из Сан-Марино.
Сборная Украины в этом виде программы участия не принимала.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter