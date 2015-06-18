Мужская сборная Украины по стрельбе из лука выиграла командные соревнования Европейских игр

В финале наши спортсмены оказались точнее сборной Испании, выиграв со счетом 5:4, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинцы на этом соревновании выступали в составе Виктор Рубан, Георгий Иваницкий и Маркиян Ивашко.

Матч получился крайне напряженным и драматичным.

Наша команда проиграла первый и третий сеты соперникам, оказавшись точнее в двух других - 0:2 (53:56), 2:0 (55:53), 0:2 (51:57), 2:0 (57:54) - 4:4.

Судьба матча решалась в дополнительном пятом сете - перестрелке (shoot-off) - где каждый из спортсменов имел лишь одну попытку. Здесь нервы оказались крепче у наших спортсменов, а один из испанцев допустил грубую ошибку послав стрелу в "шестерку" - 29:25.

Эта медаль стала первой на турнире для Рубана и Ивашко, а Иваницкий накануне стал ьакже бронзовым призером в "миксте" с Лидией Сичениковой.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня женская сборная Украины завоевала бронзу в командном турнире.