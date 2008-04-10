Ващук помирился с фанатами

9 апреля состоялась встреча лидеров динамовского фанатского движения с тренерами и игроками команды Динамо.

На ней присутствовали главный тренер команды Юрий Семин, его помощники - Олег Лужный и Сергей Овчинников, капитан команды Александр Шовковский и непосредственный участник конфликта – Владислав Ващук.

Болельщики подробно изложили Ващуку свой взгляд на его переход в московский Спартак и молчаливое возвращение в Динамо и объяснили причины, по которым Влад много лет слышал с фанатских трибун неприятные для себя слова.

Ващук высказал свое отношение к этой проблеме. Среди прочего, о чем говорил Влад, хотелось бы выделить следующее: "Если мой переход в московский Спартак задел патриотические чувства болельщиков киевского Динамо, обидел их, причинил боль – я приношу свои извинения. Понимаю, что этого, возможно, мало. Сейчас я отдаю себе отчет в том, что мог бы и раньше найти общий язык с болельщиками и уладить конфликт в самом его начале".

В итоге, болельщики клуба приняли решение "отказаться от оскорбительных слов в адрес Ващука со стороны фанатских трибун.

Football.ua