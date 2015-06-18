Президент ФК "Бешикташ": "Коноплянка трижды отказал нам"
14:10, 18 июня 2015Спорт
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Руководитель турецкого клуба-гранда рассказал о сложных переговорах с украинским футболистом
Коноплянка не соблазняется предложениями турецкого гранда / xsport.ua
Президент «Бешикташа» Фикрет Орман сообщил, что украинский полузащитник Евгений Коноплянка отверг предложения турецкого клуба, сообщает Football news.
«Я вел переговоры с Коноплянкой, но он нам трижды отказывал. Но мы на этом не остановимся. Правда, пока не могу сказать ничего нового», – сказал Орман.
Ранее сообщалось, что «Бешикташ» предложил контракт Коноплянке на общую сумму в 13 млн евро.
Вместе с тем, Коноплянка отверг предыдущее предложение «Бешикташа», потому что хочет продолжить карьеру в одном из немецких или английских клубов.
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