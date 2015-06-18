Президент ФК "Бешикташ": "Коноплянка трижды отказал нам"

Президент «Бешикташа» Фикрет Орман сообщил, что украинский полузащитник Евгений Коноплянка отверг предложения турецкого клуба, сообщает Football news.

«Я вел переговоры с Коноплянкой, но он нам трижды отказывал. Но мы на этом не остановимся. Правда, пока не могу сказать ничего нового», – сказал Орман.

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» предложил контракт Коноплянке на общую сумму в 13 млн евро.

Вместе с тем, Коноплянка отверг предыдущее предложение «Бешикташа», потому что хочет продолжить карьеру в одном из немецких или английских клубов.