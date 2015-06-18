Призер Евроигр Анна Соловей: "Ехали только за золотой наградой"

Серебряный призер I Европейских игр в Баку по велоспорту Анна Соловей поделились своими эмоциями после финиша гонки.

«Результатом не довольна и, откровенно говоря, очень расстроена - ехала только за золотой медалью. Эти Игры являются первыми, историческими, а потому очень хотелось подняться на высшую ступеньку пьедестала. Обязательно с тренером проанализируем всю гонку и сделаем соответствующие выводы».

В свою очередь, тренер призерки Сергей Базин прокомментировал выступление Анны: «Гонка была очень тяжелой. Трое велосипедисток, которые поднялись на пьедестал почета являются лидерами сезона в мире. Поэтому не удивительно, что борьба была невероятной. Конечно, у Ани были определенные проблемы, но она проявила свои лучшие бойцовские качества и сделала все возможное, чтобы завоевать медаль. Свой "золотой" шанс она упустила. Здесь для многих спортсменов фактором, который негативно влияет, есть жара, но Аня еще до Европейских игр адаптировалась к такой температуре, поскольку проводила учебно-тренировочный сбор в Турции. Уже после Баку начнем подготовку к чемпионату мира. Это достаточно ответственный старт, ведь там будут разыгрываться лицензии на Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро».

Как сообщал УНИАН, сегодня состоялась гонка с раздельным стартом в рамках Европейских игр в Баку, где Анна Соловей завоевала серебряную медаль, уступив сопернице из Нидерландов.