Призеры Евроигр в стрельбе из лука: "Невозможно передать словами всю нашу радость"

После церемонии награждения в командных соревнованиях по стрельбе из лука среди женщин, где украинки Вероника Марченко, Анастасия Павлова и Лидия Сиченикова получили бронзовые медали, спортсменки поделились своими впечатлениями в общении с пресс-служюою НОК Украины.

«Вчера наши друзья по команде в миксте завоевали бронзовую медаль, мы за них радовались и поддерживали, а сегодня нам удалось повторить этот успех. И теперь все уже радуются за нас», - отметила Марченко.

«Первым поздравил тренер, а потом мы попали в объятия болельщиков. Было очень приятно, что нас поздравляли также спортсмены и болельщики из других стран», - поделилась Павлова.

«Настроение прекрасное, эмоции переполняют, мы выдержали тяжелую борьбу и сумели подняться на пьедестал, сейчас невозможно описать словами всю нашу радость», - подытожила Сиченикова, для которой это уже вторая награда Игр в Баку.

Как сообщал УНИАН, сегодня женская сборная Украины завоевала бронзовые медали Европейских игр в Баку, победив в финале сборную России - 5:4.