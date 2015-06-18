Немец Юнгхаенель стал чемпионом Европейских игр по стрельбе

В Баку завершились соревнования по стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 м. в рамках Европейских игр, где сильнейшим оказался немец Хенри Юнгхаенель, сообщает официальный сайт соревнований.

В финале он показал результат 208,5 балла. Серебро в активе итальянца Марко де Николо (207,3), бронза - у олимпийского чемпиона из Беларуси Сергея Мартынова. Любопытно, что белорусский стрелок вышел в финал с лучшим результатом, а в решающей "перестрелке" набрал лишь 186,3 балла.

Украинцы в финальную 8-ку в этом виде программы не попали. Юрий Сухоруков показал 13-й результат, Сергей Кулиш - 32-й.