Немец Юнгхаенель стал чемпионом Европейских игр по стрельбе

12:51, 18 июня 2015
Спорт
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Германский спортсмен стал сильнейшим в стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 м.

baku2015.com

В Баку завершились соревнования по стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 м. в рамках Европейских игр, где сильнейшим оказался немец Хенри Юнгхаенель, сообщает официальный сайт соревнований. 

В финале он показал результат 208,5 балла. Серебро в активе итальянца Марко де Николо (207,3), бронза - у олимпийского чемпиона из Беларуси Сергея Мартынова. Любопытно, что белорусский стрелок вышел в финал с лучшим результатом, а в решающей "перестрелке" набрал лишь 186,3 балла.

Украинцы в финальную 8-ку в этом виде программы не попали. Юрий Сухоруков показал 13-й результат, Сергей Кулиш - 32-й. 

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