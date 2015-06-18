Женская сборная Украины по стрельбе из лука завоевала бронзу Европейских игр одолев команду России

В матче за бронзу наша команда одолела сборную России со счетом 5:4, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинки выступали на этом турнире в составе Вероника Марченко, Анастасия Павлова и Лидия Сиченикова.

Матч с россиянками получился крайне напряженным и драматичным. Первые два сета украинки проиграли - 0:2 (51:55) и 0:2 (53:54). Тем не менее, команде удалось собраться и выиграть следующие две партии - 2:0 (53:52) и 2:0 (56:50).

А в дополнительном пятом сете - шот-офф - украинки были точнее всего на 1 балл - 30:29.

Чемпионками в этом виде программы стали лучницы из Италии, который в финале были точнее спортсменок из Беларуси.

Таким образом, на данный момент на счету сборной Украины уже 15 наград Европейских игр - 1 золото, 6 серебряных наград и 8 бронзовых.