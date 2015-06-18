Украинка Соловей выиграла серебряную медаль Европейских игр в велогонке

Наша спортсменка преодолела дистанцию за 33 минуты 03.37 секунды, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка показывала 2-й результат на отметках 12,9 и 25,1 км., а на заключительной части дистанции немного сбавила скорость и показала 4-й результат. Но, добытого ранее преимущества ей хватило, чтобы финишировать с итоговый 2-м результатом.

Победу в гонке одержала представительница Нидерландов Эллен ван Дийк (32:26.87), а бронза досталась ее подруге по команде Аннемик ван Флейтен (33:33.56).

Эта награда стала 14-й для сборной Украины на Европейских играх в Баку.