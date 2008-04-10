Англичане хотят лишить Москву финала Лиги чемпионов

Представители английской Премьер-лиги заявили, что намерены обратиться к руководству УЕФА с просьбой о переносе финала Лиги чемпионов из Москвы в Лондон.

Вероятность участия в финале двух английских клубов довольно высока, в последнее время начала обсуждаться возможность проведения этого матча на «Уэмбли» или на шотландском стадионе «Хэмпден Парк» с целью избежания массовых беспорядков с участием британских болельщиков в столице России.

Со стороны руководителей Премьер-лиги было сделано заявление о том, что при решении этого вопроса не будет оказываться давление на представителей УЕФА, так как в Англии уважают традиции проведения самого престижного клубного турнира Европы, сообщает The Times.

Газета.ру