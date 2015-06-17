Призер Европейских игр Андрийцев: "На ковер выходил только за победой"

После завоевания бронзовой награды І Европейских игр по вольной борьбе Валерий Андрийцев (97 кг) рассказал пресс-службе НОК Украины, каким был путь к этой награде.

«Ответственности и волнения прибавилось после того, как наши ребята по итогам своих первых схваток выбыли из дальнейшей борьбы за медали. Очень неприятное ощущение, когда сидишь в раздевалке без своих друзей по команде. Но я понимал, что должен держать себя в руках», - рассказал Валерий.

«К сожалению, проблем мне добавила травма, которую я получил накануне соревнований. Щеку разнесло так, будто ее искусали пчелы. Еще и температура подскочила. Некоторое время я не мог полноценно тренироваться и готовиться к Евроиграм», - сказал наш борец.

«Тем не менее, на ковер выходил только за победой. Схватку за «бронзу» провел успешно и практически без ошибок, по крайней мере так сказали тренеры», - подытожил новоиспеченный бронзовый призер І Европейских игр.