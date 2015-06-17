Сборная Украины занимает 13-е место в общекомандном зачете Европейских игр

По итогам пяти соревновательных дней Европейских игр сборная Украины занимает 13-е место в общекомандном зачете, сообщает официальный сайт соревнований.

На счету нашей команды 13 наград - 1 золото, 5 серебряных и 7 бронзовых наград.

Лидером и по количеству золотых медалей и по общему количеству наград является сборная России - 16-5-8 - 29 медалей. Следом за россиянами расположились хозяева соревнований из Азербайджана - 10-3-9 - 22 медали. Третьими идут представители Венгрии - 7-1-5 - 13 наград.

Также в десятку сильнейших входят национальные команды Сербии, Беларуси, Германии, Турции, Испании, Швейцарии и Великобритании.

Всего, на данный момент, медали игр завоевали представители 37 стран.