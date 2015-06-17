Чемпионами Европейских игр по тхэквондо стали британка Джонс и азербайджанец Тагизаде

В Баку завершился розыгрыш последних комплектов наград дня, где опеределились сильнейшие в двух весовых категориях в тхэквондо, сообщает официальный сайт соревнований.

У женщин в решающей схватке в весовой категории до 57 кг. сошлись британка Джед Джонс и Ана Занинович из Хорватии. Джонс захватила перимущество с самого начала матча, а затем уверенно его удерживала. Первый период представительница Великобритании выиграла со счетом 5:0, во втором позволила сопернице сократить отставание в счете - 3:6, а в третьем не только сохранила перевес, но и увеличила его - 4:3. В итоге, 12:9 в пользу Джонс.

У мужчин в весовой категории до 69 кг. представитель Азербайджана Айхан Тагизаде сошелся с поляком Каролом Робаком и соперники не смогли определить сильнейшего в основное время - 9:9. В дополнительном периоде удача улыбнулась Тагизаде - 10:9 в пользу представителя страны-организатора Европейских игр.