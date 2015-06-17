Призеры Европейских игр Иваницкий и Сиченикова: "Бронза на вес золота"
20:05, 17 июня 2015Спорт
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Украинские лучники подвели итоги соревнований в миксте.
noc-ukr.org
Новоиспеченные бронзовые призеры I Европейских игр в Баку по стрельбе из лука Георгий Иваницкий и Лидия Сиченикова в миксте, поделились своими впечатлениями от турнира и полученной награды с пресс-службой НОК Украины.
«День был тяжелым, соревнования тяжелыми, конечно устали. Могли бороться и за награду высшего достоинства, но в полуфинале с итальянцами допустили ошибок, которые наложились одна на одну, что не позволило нам выиграть.
Но тем не менее, нам дорога эта медаль. Как сказал наш тренер Виктор Сидорук, эта «бронза» - на вес «золота». Когда стояли на пьедестале то радостные эмоции переполняли на столько, что усталость как рукой сняло».
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