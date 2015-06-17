Украинец Андрийцев завоевал бронзовую медаль Европейских игр в борьбе

Серебряный призер Олимпийских игр по вольной борьбе Валерий Андрийцев выигра «бронзовый» финал I Европейских игр в весовой категории до 97 кг., сообщает официальный сайт соревнований.

В поединке за бронзовую медаль Андрийцев боролся со словаком Джозефом Яловаром и завершил схватку досрочно. За 2 секунды до конца счет стал 10:0 в пользу украинца и судья прекратил схватку.

Ранее Андрийцев удачно провел схватки 1/8 финала и четвертьфинала против соперников из Греции и Турции, но в полуфинале уступил грузинскому борцу Элизбару Одикадзе со счетом 1:3.

В остальных трех весовых категориях, в которых сегодня проходят соревнования - 57 кг., 65 кг. и 74 кг. - украинцы не попали в финалы.

В категории 57 кг. чемпионом стал Виктор Лебедев (Россия), в категории 65 кг. - Тогрул Асгаров (Азербайджан), в категории 74 кг. - Анвар Гедуев (Россия), а в категории 97 кг, где выступал Андрийцев, Хетаг Газюмов из Азербайджана переборол Одикадзе, выиграв со счетом 3:1.

Таким образом, на счету сборной Украины уже 13 медалей - 1 золото, 5 серебряных наград и 7 бронзовых.