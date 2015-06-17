Украинские лучники завоевали бронзу Европейских игр в миксте
17:33, 17 июня 2015Спорт
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В Баку завершились соревнования в миксте по стрельбе из лука, где украинский дуэт Георгий Иваницкий и Лидия Сиченикова завоевали бронзовую медаль.
noc-ukr.org
В "малом" финале наша команда оказалась сильнее сборной Словении, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинцы одержали досрочную победу со счетом 5:1.
Наши лучники выиграли первые два сета, а третий свели вничью - 2:0 (36:35), 2:0 (37:36), 1:1 (36:36).
По ходу соревнований украинцы также обыграли команды Финляндии (6:0), России (6:0), но в полуфинале уступили сборной Италии (1:5).
Чемпионом в этом виде программы стала сборная Италии, обыгравшая в финале команду Грузии со счетом 5:3.
Таким образом, на счету сборной Украины уже 12 наград - 1 золото, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей.
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