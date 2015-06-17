Украинские лучники завоевали бронзу Европейских игр в миксте

В "малом" финале наша команда оказалась сильнее сборной Словении, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинцы одержали досрочную победу со счетом 5:1.

Наши лучники выиграли первые два сета, а третий свели вничью - 2:0 (36:35), 2:0 (37:36), 1:1 (36:36).

По ходу соревнований украинцы также обыграли команды Финляндии (6:0), России (6:0), но в полуфинале уступили сборной Италии (1:5).

Чемпионом в этом виде программы стала сборная Италии, обыгравшая в финале команду Грузии со счетом 5:3.

Таким образом, на счету сборной Украины уже 12 наград - 1 золото, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей.