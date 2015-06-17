Борцы из Беларуси и Грузии были дисквалифицированы за драку во время схватки на Европейских играх
15:42, 17 июня 2015Спорт
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Борцы из Белоруссии и Грузии подрались во время поединка в рамках Европейских игр в Баку, обоих спортсменов дисквалифицировали.
wrestlingua.com
Инцидент произошел в ходе четвертьфинальной схватки соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг между белорусом Владиславом Андреевым и грузином Владимиром Хинчегашвили, сообщает rsport.
При счёте 2:1 в пользу Андреева соперник дал ему пощечину. После того как белорусский спортсмен ответил на это тем же, между борцами началась драка, и судьи разняли их.
В связи с дракой поединок был прерван, и обоих спортсменов удалили с ковра. По решению судей оба борца дисквалифицированы, им присуждены технические поражения (0:4).
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