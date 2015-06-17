Украинцы Коростылев и Омельчук попали в шестерку сильнейших в стрельбе на Европейских играх

Украинцы заняли, соответственно, 5-е и 6-е места, сообщает официальный сайт соревнований.

Омельчук закончил соревнования после 5-й серии с результатом 117 баллов, а Коростылев продержался на раунд больше - 138,2 очка.

Таким образом, Коростылев завоевал олимпийскую лицензию на Игры-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Чемпионом в этом виде программы стал Дамир Микец из Сербии 201,8. Призерами - Жоао Коста из Португалии (201,5) и Юрай Тузински из Словакии (180,1).

Ранее сегодня также состоялись соревнования у мужчин в дисциплине "трап", где победу одержал Алексей Алипов из России. В финале он был точнее Эрика Варги из Словакии, а бронзовую медаль завоевал Джованни Пеллиело (Италия).