Украинские волейболисты проиграли стартовые матчи Европейских игр

В турнире выступают наши пары Алексей Денин - Олег Плотницкий и Ярослав Гордеев - Владислав Емельянчик, сообщает официальный сайт турнира.

Денин и Плотницкий в своем первом матче группового этапа уступили волейболистам из Польши Мацею Косяку и Мацею Рудолу - 0:2. Обе партии завершились с одинаковым счетом 12:21.

Также соперниками украинцев будут пары из Испании и Швейцарии.

В свою очередь, Гордеев и Емельянчик в стартовом матче встречались с итальянцами Матео и Паоло Ингроссо и также проиграли со счетом 0:2. Правда, в этом противостоянии борьба была более упорной - 19:21 и 15:21.

В дальнейшем на групповом этапе они сыграют с парами из Греции и Латвии.

Как сообщал УНИАН, накануне две женские украинские пары проиграли в турнире по пляжному волейболу все четыре свои матча - по две игры каждая пара.