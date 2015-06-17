Швейцарские банки сообщили о подозрительных операциях на счетах ФИФА

14:16, 17 июня 2015
Спорт
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Швейцарские банки заявляют о 53 подозрительных операциях со счетами ФИФА.

nbcnews.com

Об этом сообщил генеральный прокурор Швейцарии Майкл Лаубер, передает радио "Свобода". По его словам, следователи намерены проверить эти операции.

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Майкл Лаубер добавил, что прокуратура Швейцарии, которая расследует коррупцию в ФИФА, может вызвать для дачи показаний президента федерации Зеппа Блаттера.

В настоящее время прокуратура Швейцарии расследует обвинения в финансовых злоупотреблениях в ходе процесса избрания хозяев чемпионатов мира по футболу 2018 и 2020 годов. В 2010 году Россию выбрали на место проведения чемпионата 2018 года и Катар на место чемпионата 2022-го.

Как сообщал УНИАН, 27 мая швейцарская полиция арестовала нескольких чиновников ФИФА, против которых в США выдвинули обвинения во взяточничестве при выборе мест проведения мирового первенства по футболу, в махинациях с заключением маркетинговых и телерадиовещательных сделок, в мошенничестве, рэкете и отмывании денег.

2 июня переизбранный в пятый раз на пост президента ФИФА 79-летний Зепп Блаттер заявил, что на фоне коррупционного скандала уходит в отставку.

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