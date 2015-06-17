Украинец Андрийцев вышел в "бронзовый" финал турнира по вольной борьбе Европейских игр
14:08, 17 июня 2015Спорт
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Наш спортсмен проиграл полуфинальную схватку.
wrestlingua.com
Серебряный призер Олимпийских игр по вольной борьбе Валерий Андрийцев вышел в «бронзовый» финал I Европейских игр в весовой категории до 97 кг., сообщает пресс-служба НОК Украины.
Украинец удачно провел схватки 1/8 финала и четвертьфинала против соперников из Греции и Турции, но в полуфинале уступил грузинскому борцу Элизбару Одикадзе со счетом 1:3.
За бронзовую медаль Андрийцев будет бороться со словаком Джозефом Яловаром.
В остальных трех весовых категориях, в которых сегодня проходят соревнования - 57 кг., 65 кг. и 74 кг. - украинцы не попали в финалы.
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