Украинец Андрийцев вышел в "бронзовый" финал турнира по вольной борьбе Европейских игр

Серебряный призер Олимпийских игр по вольной борьбе Валерий Андрийцев вышел в «бронзовый» финал I Европейских игр в весовой категории до 97 кг., сообщает пресс-служба НОК Украины.

Украинец удачно провел схватки 1/8 финала и четвертьфинала против соперников из Греции и Турции, но в полуфинале уступил грузинскому борцу Элизбару Одикадзе со счетом 1:3.

За бронзовую медаль Андрийцев будет бороться со словаком Джозефом Яловаром.

В остальных трех весовых категориях, в которых сегодня проходят соревнования - 57 кг., 65 кг. и 74 кг. - украинцы не попали в финалы.