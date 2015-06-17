Украинские спортсмены попали в четыре финала соревнований по спортивной акробатике Европейских игр

Украинцы попали в финалы во всех четырех видах программы, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Наша женская команда в составе Анны Патченко, Дианы Панчук и Надежды Котляр квалифицировалась в финал соревнований по балансу. В предварительном раунде девушки заняли 6-е место с результатом 27.560 баллы. Лидируют в соревнованиях после квалификации спортсменки Бельгии - 29,090. Следом расположились команды Беларуси, Великобритании, России и Азербайджана.

В женских группах (динамика) Патченко, Панчук и Котляр занимают предварительное 5-е место - 27,410. Лидируют спортсменки из России - 28,740. В пятерку лучших также входят Беларусь Бельгия и Великобритания.

В свою очередь, Елизавета Василига и Александр Шпынь удачно выступили в квалификационном раунде среди смешанных пар (динамика). С результатом 27.530 украинцы попадают в финал с 4-го места. Здесь лидируют россияне Марина Чернова и Георгий Патарайа - 29,550 балла. В предварительную тройку лучших входят также пары из Бельгии и Великобритании.

А в смешанных парах (баланс) Василига и Шпынь, как и в динамике, также заняли 4-е место - 28,040. В тройку лучших входят дуэты из России, Бельгии и Великобритании.

Розыгрыш медалей во всех видах программы состоится 21 июня.