Олимпийская чемпионка Костевич не попала в призеры Европейских игр в стрельбе

В Баку завершился финал соревнований по стрельбе из пневматического пистолета на 10 м Европейских игр, где украинка Елена Костевич остановилась в шаге от медали. С результатом 157.9 украинка занимает 4-е место, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Победу в этом виде программы одержала Зорана Арунович из Сербии - 199.5 балла, второе место заняла Соня Франке из Испании - 196.3, третье - Виктория Чайка (Беларусь) - 177.4.

После завершения соревнований Костевич отметила: «По приезду в Баку немного заболело горло и поднялась температура. Да и во время самих соревнований в зале было немало отвлекающих факторов. Даже при двойной защите - беруши и наушники доносились хлопки и музыка».

Также, украинка добавила: «Так получается, что с турнирами уровня континента мне не очень везет. Чемпионкой Европы мне удалось стать лишь недавно, в то время, как титулом чемпионки Олимпийских игр и мира владею давно. Европейские игры мне очень понравились, но к сожалению, к этому периоду я еще не вышла на пик своей формы. К тому, что победы не бывают постоянными нужно относиться философски и продолжать упорно работать, а результаты обязательно придут. Примером этого является сербская спортсменка Зорана Арунович. Долгое время у нее был серьезный спад в карьере, а тут на Играх она стала чемпионкой».