Матч за Суперкубок Украины "Динамо"-"Шахтер" состоится в Одессе - Саакашвили

В Одессе 14 июля состоится матч «Динамо» (Киев) - «Шахтер» (Донецк). Как передает корреспондент УНИАН, об этом вечером 16 июня после отчета по итогам работы мэра Одессы заявил глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили.

Выступая перед депутатским корпусом и активом города, он, в частности, сказал, что вчера встречался с президентом Федерации футбола Украины Андреем Павелко и было принято решение о проведении вышеназванного матча в Одессе на центральном стадионе «Черноморец". Он также выразил уверенность, что возобновятся домашние матчи футбольного клуба «Черноморец» в рамках проходящих встреч Премьер-лиги украинского футбола.

«Жизнь должна вернуться в нормальное русло... Невозможно без стабильности и мира чего-то достичь», - отметил глава ОГА.

Как сообщал УНИАН, за последний год в Одессе по инициативе правоохранительных органов неоднократно отменялись футбольные матчи с участием ФК «Черноморец». Данные «домашние встречи» переносились на поля других регионов Украины, в частности, в Киев.