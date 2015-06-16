Украинец Долгоплов выиграл у бывшего лучшего теннисиста мира Надаля на турнире в Лондоне

Украинский теннисист Александр Долгополов вышел во второй раунд турнира ATP-500 с призовым фондом более полутора миллиона евро Aegon Championships в Лондоне (Великобритания), сообщает Теннисный портал Украины.

В стартовом матче киевлянин за 2 часа 13 минут обыграл экс-первую ракетку мира многократного победителя турниров Большого Шлема испанца Рафаэля Надаля, посеянного под 5 номером: 6-3 6-7(6) 6-4.

Долгополов мог завершить матч в двух партиях, но не смог реализовать матчбол во втором сете. В решающей партии украинец уступал 2-4, но сумел выиграть подряд 4 гейма. На счету киевлянина 16 эйсов и 3 двойные ошибки. Надаль отличился 5 подачами навылет и 2 двойными.

Это - вторая победа Долгополова над Надалем в его профессиональной карьере. Общий счет личных встреч стал 5-2 в пользу испанца. Примечательно, что именно последние 2 матча завершились победой представителя Украины.

"Так хорошо на траве я еще не играл, - заявил Долгополова после матча, - Но в прошлом году я на траве показал неплохой теннис, так что я был хорошо готов к этому матчу. Мне нравится заставлять моих соперников чувствовать себя некомфортно на корте"

Следующим соперником Долгополова станет другой испанский теннисист - Гильермо Гарсия-Лопес.