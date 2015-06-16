Призер Евроигр Ткач: "Медаль любого достоинства – это почетно"

Серебряный призер Европейских игр по женской борьбе Юлия Ткач после своего выступления подвела итоги соревнований для пресс-службы НОК Украины.

«Медаль любого достоинства – это почетно. Конечно немного обидно, что мне не удалось выиграть в финале. Концовку схватки провела наиболее успешно. Казалось, что смогу сравнять счет и вырвать победу. Возможно, мне не хватило каких-то несколько секунд», - говорит Юлия Ткач.

«Но спорт – есть спорт. Бывает все. Сегодня поражение, завтра победа. Главное, не останавливаться, а работать дальше. Тем более, мотивация очень серьезная – Олимпийские игры», - отмечает призер Евроигр.

«Уже имею золотую награду чемпионата мира, теперь хочу Олимпийскую медаль того же достоинства», - добавляет Юлия.

Как сообщал УНИАН, Ткач дошла до финала турнира в борьбе, где уступила Валерии Лазинской из России.