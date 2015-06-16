Сборная Украины занимает 13-е место в общекомандном зачете Евроигр в Баку
21:13, 16 июня 2015Спорт
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По итогам четырех соревновательных дней у команды 11 медалей.
В Баку представили награды соревнований / baku2015.com
В Баку завершился четвертый соревновательный день Европейских игр, по итогам которого сборная Украины находится на 13-м месте в турнирной таблице, сообщает официальный сайт соревнований.
На счету украинцев 11 наград - 1 золото и по 5 серебряных и бронзовых медалей.
Лидером общекомандного зачета является сборная России - 12-5-5. На втором месте идет команда Азербайджана (8-3-8), на третьем сборная Венгрии (7-1-5). Также в десятку сильнейших входят команды Беларуси, Германии, Турции, Испании, Швейцарии, Сербии и Франции.
Всего, на данный момент, медали Игр завоевали спортсмены 36 национальных сборных.
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