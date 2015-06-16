Сборная Украины занимает 13-е место в общекомандном зачете Евроигр в Баку

В Баку завершился четвертый соревновательный день Европейских игр, по итогам которого сборная Украины находится на 13-м месте в турнирной таблице, сообщает официальный сайт соревнований.

На счету украинцев 11 наград - 1 золото и по 5 серебряных и бронзовых медалей.

Лидером общекомандного зачета является сборная России - 12-5-5. На втором месте идет команда Азербайджана (8-3-8), на третьем сборная Венгрии (7-1-5). Также в десятку сильнейших входят команды Беларуси, Германии, Турции, Испании, Швейцарии, Сербии и Франции.

Всего, на данный момент, медали Игр завоевали спортсмены 36 национальных сборных.