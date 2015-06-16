Украинка Ромолданова не сумела завоевать медаль в тхэквондо на Европейских играх

В Баку завершился турнир по тхэквондо у женщин в весовой категории до 49 кг., где украинка Ирина Ромолданова не сумела побороться за медали Игр, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка в утешительном турнире за бронзовую медаль проиграла Эрике Николи из Италии - 0:4.

В свою очередь, в медальном бою Николи с разгромным счетом проиграла Фатиме Абакаровой из Азербайджана - 0:13. А вторым бронзовым призером стала Люция Занинович из Хорватии, которая была сильнее венгерки Иветт Гонды - 9:1.

Чемпионкой в этой весовой категории стала Чарли Мэддок из Великобритании, которая в дополнительной 2-минутке одолела Таню Богданович из Сербии - 10:9 (9:9).

У мужчин в весовой категории до 58 кг. чемпионом стал Руи Браганка из Португалии, который в финале одолел Жезуса Тортоса Кабрера из Испании - 6:5. Бронзовыми призерами стали бельгиец Си Мохамед Кетби и Левент Тункат из Германии.