Украинка Ткач завоевала серебро Европейских игр в турнире по борьбе
18:33, 16 июня 2015Спорт
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В Баку завершился финальный поединок в турнире по женской борьбе (весовая категория до 63 кг.), где украинка Юлия Ткач встречалась с Валерией Лазинской из России и проиграла со счетом 1:3.
Юлия Ткач проиграла в финале турнира в Баку / noc-ukr.org
Украинка завоевала серебряную медаль Игр, сообщает официальный сайт соревнований.
Ткач пассивно провела первый период, за что поплатилась одним баллом - 1:0 в пользу соперницы. А во второй 3-минутке соперницы обменялись двумя приемами, которые арбитры оценили в два балла - 4:4. В итоге, Лазинской была присуждена победа со счетом 3:1.
Таким образом, на счету сборной Украины уже 11 медалей в общекомандном зачете Игр - 1 золотая, по 5 серебряных и бронзовых наград.
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