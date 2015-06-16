Украинка Ткач завоевала серебро Европейских игр в турнире по борьбе

Украинка завоевала серебряную медаль Игр, сообщает официальный сайт соревнований.

Ткач пассивно провела первый период, за что поплатилась одним баллом - 1:0 в пользу соперницы. А во второй 3-минутке соперницы обменялись двумя приемами, которые арбитры оценили в два балла - 4:4. В итоге, Лазинской была присуждена победа со счетом 3:1.

Таким образом, на счету сборной Украины уже 11 медалей в общекомандном зачете Игр - 1 золотая, по 5 серебряных и бронзовых наград.