Украинка Лавренчук завоевала серебро в турнире по борьбе Европейских игр

Схватка завершилась с общим счетом 3:1 в пользу венгерки, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка пассивно провела первый раунд и решением судей проиграла его со счетом 0:1. А во второй 3-минутке соперницы обменялись приемами, которые были оценены в 2 балла. В итоге, победа с минимальным преимуществом досталась представительнице Венгрии.

Позже сегодня, свой финальный поединок проведет еще одна представительница Украины Юлия Ткач.

Таким образом, на данный момент на счету сборной Украины в общекомандном зачете Игр 10 наград - 1 золото, 4 серебра и 5 бронз.