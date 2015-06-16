Украинка Лавренчук завоевала серебро в турнире по борьбе Европейских игр
18:04, 16 июня 2015Спорт
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В Баку завершился финальный поединок Европейских игр в турнире по женской борьбе в категории до 58 кг., в котором украинка Татьяна Лавренчук проиграла венгерской спортсменке Эмеси Барке.
wrestlingua.com
Схватка завершилась с общим счетом 3:1 в пользу венгерки, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинка пассивно провела первый раунд и решением судей проиграла его со счетом 0:1. А во второй 3-минутке соперницы обменялись приемами, которые были оценены в 2 балла. В итоге, победа с минимальным преимуществом досталась представительнице Венгрии.
Позже сегодня, свой финальный поединок проведет еще одна представительница Украины Юлия Ткач.
Таким образом, на данный момент на счету сборной Украины в общекомандном зачете Игр 10 наград - 1 золото, 4 серебра и 5 бронз.
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