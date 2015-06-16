Украинские синхронистки завоевали бронзу в комбинации Европейских игр

17:51, 16 июня 2015
Спорт
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В Баку завершились финальные соревнования в комбинации по синхронному плаванию Европейских игр, где бронзовую медаль завоевала сборная Украины.

baku2015.com

Украинки завоевали третью медаль в синхронном плавании на Играх, сообщает официальный сайт соревнований.

Судьи оценили два выступления украинской команды - в квалификации и финале в 86.8667 балла.

Победителем турнира в комбинации стала сборная России, на счету которой 90.2333 балла. Серебряная медаль у команды Испании - 87.7333.

Этим видом закончилась программа соревнований в синхронном плавании.

Таким образом, на счету сборной Украины уже 9 наград Европейских игр - 1 золото, 3 серебра и 5 бронз.

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