Украинские синхронистки завоевали бронзу в комбинации Европейских игр
17:51, 16 июня 2015Спорт
385
В Баку завершились финальные соревнования в комбинации по синхронному плаванию Европейских игр, где бронзовую медаль завоевала сборная Украины.
Украинки завоевали бронзу в комбинации / baku2015.com
Украинки завоевали третью медаль в синхронном плавании на Играх, сообщает официальный сайт соревнований.
Судьи оценили два выступления украинской команды - в квалификации и финале в 86.8667 балла.
Победителем турнира в комбинации стала сборная России, на счету которой 90.2333 балла. Серебряная медаль у команды Испании - 87.7333.
Этим видом закончилась программа соревнований в синхронном плавании.
Таким образом, на счету сборной Украины уже 9 наград Европейских игр - 1 золото, 3 серебра и 5 бронз.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter