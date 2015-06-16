Мария Повх: "Мы доказали, что ни в чем не уступаем соперницам"
16:37, 16 июня 2015Спорт
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Украинская спортсменка прокомментировала бронзовый успех на Европейских играх.
noc-ukr.org
Сразу после бронзового финиша наших девушек на байдарках-двойках на I Европейских игр в Баку, Мария Повх прокомментировала совместный заезд с Анастасией Тодоровою пресс-службе НОК Украины.
«Это была короткая дистанция и прошли мы ее на одном дыхании. То есть, можно сказать, что на старте вдохнули, а на финише – выдохнули. Прошло некоторое время, пока мы осознали, что стали призерами I Европейских игр. Соперницы были сильными, высочайшего уровня, но мы доказали, что ни в чем им не уступаем».
Как сообщал УНИАН, украинская женская двойка-байдарка завоевала бронзовую награду на дистанции 200 метров, уступив в финальном заезде дуэтам из Беларуси и Сербии.
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