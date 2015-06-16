Мария Повх: "Мы доказали, что ни в чем не уступаем соперницам"

Сразу после бронзового финиша наших девушек на байдарках-двойках на I Европейских игр в Баку, Мария Повх прокомментировала совместный заезд с Анастасией Тодоровою пресс-службе НОК Украины.

«Это была короткая дистанция и прошли мы ее на одном дыхании. То есть, можно сказать, что на старте вдохнули, а на финише – выдохнули. Прошло некоторое время, пока мы осознали, что стали призерами I Европейских игр. Соперницы были сильными, высочайшего уровня, но мы доказали, что ни в чем им не уступаем».

Как сообщал УНИАН, украинская женская двойка-байдарка завоевала бронзовую награду на дистанции 200 метров, уступив в финальном заезде дуэтам из Беларуси и Сербии.