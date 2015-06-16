Украинские лучники вышли в четвертьфинал командных соревнований Европейских игр
16:07, 16 июня 2015Спорт
171
В Баку завершился матч 1/8 финала мужского командного турнира по стрельбе из лука, в котором сборная Украины обыграла команду Словении со счетом 6:2.
xsport.ua
Украинцы вышли в четвертьфинал Игр, сообщает официальный сайт соревнований.
Наше трио в составе Виктор Рубан, Георгий Иваницкий и Маркиян Ивашко уверенно провели весь матч, позволив сопернику выиграть только один из четырех сетов - третий - 2:0 (55:50).В остальных трех партиях преимущество украинской команды было более чем уверенное - трижды по 2:0 (53:46, 52:50 и 52:50).
В четвертьфинале сборная Украины сойдется с победителем матча Италия - Азербайджан, который состоится 17 июня.
Командный турнир по стрельбе из лука в рамках Европейских игр продлится до 18 июня.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter