Украинские лучники вышли в четвертьфинал командных соревнований Европейских игр

16:07, 16 июня 2015
Спорт
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В Баку завершился матч 1/8 финала мужского командного турнира по стрельбе из лука, в котором сборная Украины обыграла команду Словении со счетом 6:2.

xsport.ua

Украинцы вышли в четвертьфинал Игр, сообщает официальный сайт соревнований.

Наше трио в составе Виктор Рубан, Георгий Иваницкий и Маркиян Ивашко уверенно провели весь матч, позволив сопернику выиграть только один из четырех сетов - третий - 2:0 (55:50).В остальных трех партиях преимущество украинской команды было более чем уверенное - трижды по 2:0 (53:46, 52:50 и 52:50).

В четвертьфинале сборная Украины сойдется с победителем матча Италия - Азербайджан, который состоится 17 июня.

Командный турнир по стрельбе из лука в рамках Европейских игр продлится до 18 июня.

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