Украинские лучники вышли в четвертьфинал командных соревнований Европейских игр

Украинцы вышли в четвертьфинал Игр, сообщает официальный сайт соревнований.

Наше трио в составе Виктор Рубан, Георгий Иваницкий и Маркиян Ивашко уверенно провели весь матч, позволив сопернику выиграть только один из четырех сетов - третий - 2:0 (55:50).В остальных трех партиях преимущество украинской команды было более чем уверенное - трижды по 2:0 (53:46, 52:50 и 52:50).

В четвертьфинале сборная Украины сойдется с победителем матча Италия - Азербайджан, который состоится 17 июня.

Командный турнир по стрельбе из лука в рамках Европейских игр продлится до 18 июня.