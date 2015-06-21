Финал WSB, "Кубинские укротители" - "Астана Арланс": видео онлайн-трансляция

УНИАН проведет трансляцию финала Всемирной серии бокса (WSB) между командами "Кубинские укротители" и "Астана Арланс".

Бои состоятся 20 и 21 июня в Астане.

Этот финал будет уникальным, потому что за время существования турнира появится первый двукратный чемпион! Для казахстанцев этот финал станет третьим, а действующие чемпионы кубинцы вообще могут войти в историю, как первая команда WSB, которая защитила свой титул.

На пути к финалу непобедимые кубинцы избили "Мексиканских воинов" с общим счетом 10:0. А "волки" унизили Команду России - 9:1.

В финале "укротители" будут защищать свой титул. А команда "Астана Арланс" становилась чемпионом WSB в сезоне-2012/13. Тогда в финале, который также состоялся в Астане, арбитры засудили нашу команду - "Украинские атаманы", для которой это был дебютный и блестящий сезон.

Напомним, что в нынешнем сезоне "Украинские атаманы" не смогли преодолеть групповой этап соревнований и выйти в плей-офф.

Итак, 20 и 21 июня в 14:15 на УНИАН - супербокс! Не пропустите! На телевидении трансляции не будет. Комментировать бои будет Олег Шмидт.