Украинский женский дуэт завоевал бронзу в гребле на байдарках Европейских игр

Украинки проплыли дистанцию за 37.719 секунды, сообщает официальный сайт соревнований.

Победу в гонке одержали Маргарита Махнева и Марина Литвинчук из Беларуси - 37.399 секунды, серебро - сербки Николина и Оливера Молдован (37.699).

Это первая награда сборной Украины в турнире по гребле на байдарках и каноэ.

Всего в Баку разыгрывается 15 наград в этой дисциплине. Не разыгранными остались два комплекта наград в марафоне (5000 м.) в каноэ у женщин и мужчин. В обоих дисциплинах будут представители Украины.

Таким образом, на данный момент на счету украинской команды на Европейских играх в Баку всего 8 наград - 1 золото, 3 серебра и 4 бронзы.