Три украинки будут вышли в финалы по борьбе Европейских игр

Татьяна Лавренчук и Юлия Ткач будут соревноваться в главных финалах - за золотые медали, Лилия Горишна - за бронзовую медаль, сообщает официальный сайт соревнований.

На пути к финалу Лавренчук (весовая категория 58 кг) одолела соперниц из Белоруссии и Турции – Анастасию Хучок и Элиф Ясилирмак. В финале Лавренчук встретится с представительницей Венгрии Эмесей Баркой.

В весовой категории 63 кг Ткач вышла в финал, одержав в полуфинале победу над белорусской спортсменкой Марией Мамащук – 5:0. В «золотом» финале украинка встретится с россиянкой Валерией Лазинской.

Горишна пробилась в «бронзовый» финал, проиграв одну из схваток в квалификационной стадии. Бороться за «бронзу» она будет с представительницей Беларуси Надеждой Шушко.

Лишь в весовой категории до 75 кг. украинка Оксана Ващук завершила соревнования досрочно, оставшись баз шансов на награды. В 1/4 финала она проиграла Ясемин Адар из Турции 0:5.

Финальные схватки соревнований в женской борьбе в четырех весовых категориях начнутся в 17.00 по киевскому времени.