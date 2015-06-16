Украинка Яхно заняла 4-е место в соревнованиях солисток по синхронному плаванию Европейских игр
12:32, 16 июня 2015Спорт
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В Баку (Азербайджан) завершились соревнования по синхронному плаванию у солисток, где украинка Елизавета Яхно заняла 4-е место.
Елизавета Яхно остановилась в шаге от медали в турнире солисток в Баку / baku2015.com
Украинка получила от судей итоговую оценку за два выступления, в квалификации и финале, 159.6878 балла, сообщает официальный сайт соревнований.
Победительницей этого турнира стала Анися Неборако из России - 170.9924 балла. Второе место у Берты Феррерас Санц из Испании - 162.9758, третье - у Анны-Марии Александри из Австрии - 162.4333.
Это первый вид программы в синхронном плавании, где украинки остались без наград. Накануне, в соревновании дуэтов Яна Нарежная и Яхно завоевали бронзу, в в командном турнире - сборная Украины также завоевала бронзовую награду.
Сегодня вечером будет разыгран последний комплект наград в синхронном плавании на Европейсикх играх - в комбинации.
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