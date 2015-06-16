Украинка Яхно заняла 4-е место в соревнованиях солисток по синхронному плаванию Европейских игр

Украинка получила от судей итоговую оценку за два выступления, в квалификации и финале, 159.6878 балла, сообщает официальный сайт соревнований.

Победительницей этого турнира стала Анися Неборако из России - 170.9924 балла. Второе место у Берты Феррерас Санц из Испании - 162.9758, третье - у Анны-Марии Александри из Австрии - 162.4333.

Это первый вид программы в синхронном плавании, где украинки остались без наград. Накануне, в соревновании дуэтов Яна Нарежная и Яхно завоевали бронзу, в в командном турнире - сборная Украины также завоевала бронзовую награду.

Сегодня вечером будет разыгран последний комплект наград в синхронном плавании на Европейсикх играх - в комбинации.