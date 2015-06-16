Коноплянке предложили в "Бешикташе" более 1,5 млн. евро в год

Отец игрока днепропетровского "Днепра" Евгения Коноплянки и, по совместительству, его агент Олег Коноплянка провел встречу с представителями турецкого «Бешикташа», на которой обсуждались условия возможного контракта полузащитника «Днепра», сообщает Footboom.com, со ссылкой на турецкое издание Fotomaç.

Так, за первый год футбольной прописки в новом клубе Евгений может получить за сезон 1,6 млн. евро, второй год – 1,7, третий – 1,8, последний год по контракту – 1,9 млн. евро.

Одноразовая выплата игроку на старте карьеры в турецком клубе составит 3 млн. евро.

Ранее также стало известно, что Евгений Коноплянка уже отверг предложенное ему ранее соглашение от «Бешикташа», так как игрок хочет строить свою дальнейшую карьеру в английской Премьер Лиге или немецкой Бундеслиге.