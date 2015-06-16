Украинец Царьков занял 4-е место в стрельбе на Европейских играх

За свое выступление наш спортсмен получил 163,4 балла, сообщает официальный сайт соревнований.

Победителем в этом виде программы стал Виталий Бубнович из Беларуси, на счету которого 206.6 балла. 2-е место и серебряная награда у Никкола Камприани из Италии - 206.4 балла, третье - у Сергея Рихтера из Израиля, набравшего 185.5 балла.

Еще один украинец Сергей Кулиш набрал 81.5 балла и занял последнее 8-е место в финальных соревнованиях.

Позже сегодня будут разыграны еще две медали в турнире по спортивной стрельбе в Баку.

Всего на Европейских играх будут разыграны 15 медалей в индивидуальных олимпийских дисциплинах и 4 - в командных неолимпийских. Все победители олимпийских дисциплин автоматически квалифицируются на Игры-2016 в Рио-де-Жанейро.