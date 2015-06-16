"Чикаго Блэкхокс" в третий раз за шесть лет завоевал Кубок Стэнли

"Чикаго Блэкхокс" выиграл 6-й матч финальной серии Кубка Стэнли у "Тампа-Бэй Лайтнинг" со счетом 2:0 и завершил серию за звание сильнейшей команды лиги победой со счетом 4:2, сообщает официальный сайт НХЛ.

Любопытно, что по ходу серии "Чикаго" открыл счет, но затем "Тампа" выигрывала 2:1. После чего "Чикаго" выиграл три матча подряд.

"Блэкхокс" в решающем матче открыл счет за две с половиной минуты до конца второго периода. Данкат Кит бросал почти от синей линии, Майк Бишоп отразил шайбу перед собой, и сам же Кит быстро выкатился на ударную позицию и добил свой же бросок.

А за пять минут до конца матча Патрик Кейн увеличил разрыв в счете и поставил точку в этом противостоянии. Бишоп то ли от усталости, то ли от простой невнимательности не среагировал на летящую мимо шайбу и даже не сдвинулся с места - Кейн бросал в пустой угол.

Таким образом, "Чикаго" выиграл Кубок Стэнли в третий раз за шесть лет и в шестой раз в истории. Кроме того, команда впервые с 1938-го года выиграла Кубок проводя решающий матч на своем льду. Семь игроков завоевали свой третий Кубок Стэнли, и восемь игроков подняли его над головой во второй раз.

Приз самому ценному игроку плей-офф достался защитнику Данкану Киту.