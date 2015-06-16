Прокуратура США обнародовала детали сделки с чиновником ФИФА Блейзером

Из документа следует, что Чак Блейзер начал сотрудничать с ФБР и минюстом США еще в декабре 2011 года, передает Би-би-си. Он передавал следственным органам информацию о коррупции в ФИФА и даже записывал на скрытый диктофон разговоры с коллегами.

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В обмен на такое сотрудничество Чака Блейзера согласились освободить от уголовной ответственности. В противном случае чиновнику грозило до 75 лет лишения свободы по обвинению в получении взяток, отмывании денег и уклонении от налогов.

Перед заключением сделки со следствием Чак Блейзер признал вину по всем десяти пунктам обвинения и сообщил, что вместе со своими коллегами получал взятки в обмен на поддержку заявок Франции и ЮАР на проведение чемпионатов мира 1998 и 2010 годов.

Чак Блейзер с 1990 по 2011 год был вторым по рангу чиновником Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна. Он также был членом исполнительного комитета ФИФА с 1997 по 2013 год.

Информация, собранная Чаком Блейзером за годы работы на ФБР, легла в основу громкого уголовного дела, которое привело к задержанию в конце мая нескольких высокопоставленных чиновников ФИФА и отставке главы ФИФА Йозефа Блаттера.