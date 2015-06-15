Сборная Украины занимает 9-е место в общекомандном зачете Баку-2015

На счету нашей команды 7 наград, сообщает официальный сайт соревнований.

У сборной Украины 1 золотая медаль и по 3 - серебряных и бронзовых.

Лидером в общем зачете является сборная России на счету которой 9 золотых наград, 2 серебряные и 4 бронзовые (15). Лидером по общему количеству наград - 16 - является команда Азербайджана, занимающая в таблице 2-е место (7-2-7). Тройку сильнейших замыкает команда Турции - 4-2-6 (12). Также более 10 наград у идущей на 4-м месте команды Германии - 3-4-4 (11).

Всего, по итогам трех соревновательных дней, медали завоевали представители 29 национальных команд.