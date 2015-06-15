Борчиха Стадник-Махиня завоевала золото Игр в Баку

В Баку завершился финальный поединок в женской борьбе в весовой категории до 69 кг., где украинка Алина Стадник-Махиня встречалась с Иланой Кратиш из Израиля и выиграла у соперницы со счетом 3:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Эта схватка изнально проходила с преимуществом украинки, которая на первой же минуте совершила прием, оцененный арбитрами в 2 балла. Минимальный перевес Стадник-Махиня удержала до конца первого периода.

Во второй 3-минутке украинка наращивала свой перевес, проведя еще два приема на 2 балла - 6:0. В концовке схватки израильтянка сумела немного сократить преимущество соперницы (2:6), а затем заработала еще 1 балл, но Махиня-Стадник ответила приемом на 2 балла (8:3) и выиграла матч с общим счетом 3:1.

Эта медаль стала первой золотой для украинской сборной на Играх в Баку.

Таким образом, сборная Украины завоевала уже 7 наград Европейских игр - 1-3-3.